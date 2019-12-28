2019/12/28 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير (29) قانون إنتخابات جديد هدية عيد الميلاد المجيد بغداد – حمدي العطار اخيرا تم التصويت على قانون الانتخابات الذي اعتمد الدوائر المتعددة والفوز اعلى الأصوات بنسبة مائة بالمئة بواقع مقعد لكل 100 الف نسمة، وعده المتظاهرون نصراً آخر لصمودهم وتضحياتهم بعد استقالة حكومة عبد المهدي وتغيير مفوضية الانتخابات، ونحن نتلمس […]

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