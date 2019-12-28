2019/12/28 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يعلن توقف إجراءات مد أنبوب النفط من العراق خبير لـ (الزمان): التزام أوبك بأتفاق خفض الإنتاج يحقق إستقراراً عالمياً بغداد – الزمان شدد خبير نفطي على اهمية التزام الدول المنتجة للنفط في منظمة اوبك بأتفاق تخفيض الانتاج حتى تحقيق الاستقرار في الاسواق العالمية .وقال بيوار خنس لـ (الزمان) امس ان (اي سياسية تتتخذها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير لـ (الزمان): التزام أوبك بأتفاق خفض الإنتاج يحقق إستقراراً عالمياً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير لـ (الزمان): التزام أوبك بأتفاق خفض الإنتاج يحقق إستقراراً عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).