بشار رسن يغادر بيرسبوليس الإيراني: محترف وحزين ولا استطيع تصديق الموقف

2019/12/28 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب لاعب منتخبنا الوطني بكرة القدم بشار رسن، اليوم السبت، من مغادرة فريق بيرسبولس الايراني.وبحسب “معرض الكرة العراقية المصور” الذي نقل عن رسن قوله بعد توقف الدوري الايراني شهرا كاملا ، أنا لاعب محترف ، لم أستلم أي راتب منذ نهاية العام الماضي، أنا غير سعيد للغاية ولا أستطيع اصدق الموقف .وأضاف،ان” استمراري […]

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