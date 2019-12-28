تمثال نصفي للفنان الراحل سامي عبد الحميد

2019/12/28 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز وزير الثقافة والآثار عبد الأمير الحمداني ،اليوم السبت، بنصب تمثال نصفي لعميد المسرح العراقي الراحل سامي عبد الحميد في مبنى وزارة الثقافة والآثار تقديراً لعطائه الفني طوال العقود الماضية.

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