بالفيديو: اطلاق سراح المواطن حسن عليوي بعد اعتقاله بالنجف بسبب ’’منشور’’ انتقد اقليم كردستان

2019/12/28 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، على شريط مصور يوثق فيه لحظة اطلاق سراح المواطن حسن عليوي ناصر&...





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