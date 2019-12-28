الحديثي: إكمال جميع بنود مشروع قانون موازنة 2020 منذ بداية الشهر الماضي

2019/12/28 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل، عن إكمال جميع بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرين منذ بداية الشهر الماضي.

وقال الحديثي في تصريح، إن مجلس الوزراء أكمل جميع بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرين، لافتا إلى أن قانون الموازنة اكتملت دراسته ومناقشته منذ بداية الشهر الماضي.

وأضاف الحديثي، أن مجلس الوزراء غير قادر على إرسال الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرين لمجلس النواب، بسبب وجود عائق قانوني، مبينا أن تحول الحكومة لتصريف أعمال منعها من إرسال الموازنة لمجلس النواب، كون الحكومة وفق القانون والدستور لا يحق لها إرسال القوانين في ظل هذه الظروف.

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