من هو “رحيم العكيلي” المرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة؟

2019/12/28 | 19:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق عُرف القاضي #رحيم_العكيلي عند الأوساط الشعبية، عندما ترأس #هيئة_النزاهة العراقية في الفترة (2007 ـ 2013) وتوَّعد بفتح ملفات فساد تدين رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي، وهو ما […]

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