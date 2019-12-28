نساء العراق والامارات يفتتحان منافسات غرب آسيا الكروية

2019/12/28 | 19:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

يفتتح اليوم منتخبنا النسوي لكرة القدم مشواره في بطولة اتحاد غرب اسيا الثانية لفئة "الشابات " بمواجهة نظيره الاماراتي ضمن مباريات الدور الاول من البطولة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة وتقام المباراة في الساعة الثانية والنصف بتوقيت بغداد.

ويلتقي لحساب هذه المجموعة المنتخبان اللبناني والاردني عند الساعة الخامسة والنصف، على ان تشهد المباراة الثالثة عند الساعة الثامنة والنصف بداية اصحاب الارض البحرين امام الكويت ضمن المجموعة الثانية.

وقال مدرب المنتخب النسوي عادل عبد القادر: ان الهدف هو كسب الخبرة من هذه المنافسات من خلال تواجد لاعبات شابات ويسهم هذا التجمع في تطوير الكرة النسائية في منطقة غرب اسيا، مضيفا انها رحلة تحضيرية وتمهيدية للاستحقاقات القارية المقبلة.

وتستكمل المباريات المقررة يوم الثلاثاء المقبل بلقاء فلسطين والكويت عند الثانية والنصف عصرا، بينما يلتقي منتخبنا مع نظيره الاردني عند الخامسة والنصف، ويواجه الامارات نظيره اللبناني عند الثامنة والنصف مساء، وفي الثاني من كانون الثاني المقبل تختتم مباريات الدور الاول يلتقي وفي المواعيد نفسها على التوالي منتخبنا النسوي مع نظيره اللبناني والامارات والاردن والبحرين وفلسطين.

وتستأنف البطولة في الرابع من كانون الثاني باقامة مباراتي الدور نصف النهائي، بين متصدر المجموعة الاولى وثاني المجموعة الثانية والفائزان من هاتين المواجهتين يلتقيان في المباراة النهائية المقررة في السادس من كانون الثاني المقبل، بينما يتقابل الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع من اليوم ذاته.

في المقابل، اتفق مدرّبو البحرين، فلسطين والكويت في المجموعة الثانية على ان زيادة عدد الفرق المشاركة هي تطور ملحوظ للكرة النسائية في غرب اسيا.



واكد المدير الفني للمنتخب البحريني خالد الحربان ان عدد الفرق المشاركة هو دليل على تطور كبير للمنتخبات في المستقبل، مشيرا الى ان فريقه استعد جيدا بغية التاهل للادوار المقبلة.

وقال مدرب شابات فلسطين عامر خير ان زيادة عدد الفرق المشاركة كان لها دور كبير في تكثيف التحضيرات واستدعاء لاعبات محترفات في الخارج.



وبدوره اعلن مدرب الكويت محمد صهيب كمبال ان منتخبه حقق اول هدف وهو المشاركة في بطولة الشابات مؤكدا ان هدفه الثاني يتلخص باكتساب الخبرة وتطوير الفريق فنيا وتكتيكيا.



وكان الاردن قد ظفر بلقب النسخة الاولى من بطولة الشابات التي اقيمت في لبنان اب 2018، برصيد 6 نقاط، بينما جاء لبنان ثانيا بـ 3 نقاط، وفلسطين بالمركز الاخير دون نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نساء العراق والامارات يفتتحان منافسات غرب آسيا الكروية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نساء العراق والامارات يفتتحان منافسات غرب آسيا الكروية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).