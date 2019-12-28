منتخباتنا تتوج بلقب غرب القارة للبليارد

2019/12/28 | 19:24 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

توجت منتخباتنا الوطنية للبليارد والسنوكر بمختلف الفئات العمرية جهودها بحصد المركز الاول فرقيا ولقب غرب اسيا في البطولة التي ضيفتها مملكة البحرين للفترة من ( 19 – 27 ) كانون الاول الحالي بمشاركة احد عشر بلدا هي العراق والبحرين بفريقين والكويت والامارات والسعودية ولبنان وسوريا وفلسطين وقطر وعمان .

وبين رئيس الوفد العراقي ونائب رئيس اتحاد غرب اسيا باللعبة شمس الدين عبد العال ان منتخباتنا للفئات العمرية والمتقدمين والشباب والناشئين قدمت افضل ما لديها في البطولة المجمعة التي يقيمها اتحاد غرب اسيا وتحقق الهدف من المشاركة بحصد اللقب الاول ، واضاف ان العراق نال المركز الاول فرقيا في بليارد الكرة التاسعة بفريق مؤلف من اللاعبين عباس مهدي وامير علي وكرار عبد الواحد وحسن هويدي.

ونال منتخبنا المركز الاول فرقيا للسنوكر ومثله كل من اللاعبين علي حسين علي وعلي جليل علي وعمر محمد، وفي بليارد الكرة الثامنة نال لاعبنا عباس مهدي الميدالية الفضية والمركز الثالث كان من نصيب لاعبنا امير علي، وتابع عبد العال ان النتائج اثمرت ايضا حصول لاعب السنوكر علي حسين على المركز الثالث فرديا فيما نال البطل الشاب ليث وسام الذهب لفئة الشباب في فعالية السنوكر تبعه البطل الناشئ حسنين احمد بنيل الذهب في بليارد الكرة التاسعة لينال العراق كاس التفوق فرقيا في البطولة المجمعة التي نجحت مملكة البحرين باخراجها على افضل وجه .

يذكر ان وفد العراق الذي تراسه عبد العال ضم ايضا مدرب السنوكر مقداد مصطفى ومدرب البليارد صلاح حسن خليف والاداري للسنوكر صباح سعدون والاداري للبليارد لؤي بدران.

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