أمجد عطوان يتماثل للشفاء

2019/12/28 | 19:24 - المصدر: الصباح

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بغداد/ بلال زكي

أعلن نجم خط وسط منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الشرطة أمجد عطوان تماثله للشفاء من الاصابة التي ألمت به في لقاء أسود الرافدين والبحرين ضمن الدور نصف النهائي لخليجي 24 التي اختتمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال عطوان في اتصال هاتفي من الدوحة مع "الصباح الرياضي": ان عملية اعادة تأهيله متواصلة في مشفى سبيتار بالدوحة وتحت اشراف أمهر الاخصائيين على مستوى العالم، مبينا ان هناك استجابة سريعة في عملية تلقي العلاج والتفاعل معه، ما دفع الأطباء إلى منحه الضوء الأخضر لاختتام مرحلة التأهيل والعودة الى العاصمة بغداد من اجل الانخراط بالتدريبات الجماعية رفقة فريقه الشرطة نهاية الاسبوع الحالي.

ولفت الى انه سيدخل مع فريقه بالتدريبات الجماعية لكنه لن يتعجل مسألة الاشتراك في المباريات، لاسيما ان الفترة القليلة المقبلة لا يوجد فيها أي استحقاق رسمي للقيثارة سوى لقاء الإياب ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الشباب السعودي.

وأوضح ان الخسارة القاسية في لقاء الذهاب مسؤولية الجميع، ويجب تكثيف الجهود للخروج بنتيجة ايجابية تسهم في رد الاعتبار لفريقه وللكرة العراقية.

وعن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة، كشف عطوان عن ان منتخبنا في الطريق الصحيح بدليل تصدره جدول الترتيب متقدما على البحرين وايران، مضيفا ان اللاعبين عازمون على الفوز في المواجهتين المقبلتين أمام هونغ كونغ وكمبوديا لضمان بلوغ نهائيات آسيا والمرحلة الحاسمة المؤهلة للمونديال بغض النظر عن نتيجة اللقاء الأخير أمام ايران في العاصمة الإيرانية طهران.

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