شاهد: فيديو جديد من تظاهرات كربلاء عشيّة مولد المسيح

2019/12/28 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تسجيلاً مصوراً من تظاهرات اهالي مدينة كربلاء في فلكة التربية التي يتجمع فيها الاف المعتصمين.ويأتي هذا التسجيل للرد على الاحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً لاسيما في شارع السناتر وسط كربلاء وما شهدته من احداث بدخول مخربين الى المحال التجارية والمولات لاحداث الفوضى.الان كربلاء اجواء جميلة مع […]

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