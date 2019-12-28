الحرب القادمة بين التحالف ومحور المقاومة

2019/12/28 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان

الحرب الكبرى بين دول التحالف الممثلة بأمريكا و إسرائيل و السعودية و الإمارات، وبين دول محور المقاومة الممثلة باليمن و إيران و سوريا

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