من شروط الحاكم العلم والاجتهاد

2019/12/28 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي

تطرقنا بمقالات سابقة الى عدة شروط يراها الدين الاسلامي في الحاكم والتي كان منها ( الاسلام والايمان وحسن التدبير والسياسة والنضوج العقلي) واليوم

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