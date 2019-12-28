شاهد/ فنان عراقي يتعرض لمحاولة اغتيال بالرصاص

2019/12/28 | 19:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل عدد كبير من الناشطين عىل مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صوّر محاولة اغتيال فنان كوميدي عراقي....

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