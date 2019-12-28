ماذا تفعل .. عندما تريدُ أن تحكُمَ العراق؟.. عماد عبد اللطيف

2019/12/28 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور عماد عبد اللطيف سالم: عندما أرادَ الانجليزُ أن يجعلوا من العراق “الحديث” دولةً ، اختلفَ العراقيّونَ على رئاستها.كانَ الاختلافُ مُرّاً و مُخجِلاً في تفاصيلهِ الخاصّةِ والعامّةِ ، الى درجة أنّ “المِسْ”غيرترود بيل (مستشارة المندوب السامي البريطاني في العراق ، السير بيرسي كوكس) كانتْ قد كتبتْ في حينه : لقد تعبتُ من صُنعِ […]

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