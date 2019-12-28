الشباب والرياضة تعلن دعمها لمدرسة عمو بابا الكروية

2019/12/28 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، سعيها لدعم الشباب والقطاع الرياضي ، وخاصة المدارس الكروية ومنها مدرسة عمو بابا.

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