باسناد جوي.. القطعات العسكرية تشرع بتفتيش صحراء الكبيسة {فيديو}

2019/12/28 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شرعت قطعات فرقة المشاة السابعة التابعة لوزارة الدفاع، اليوم السبت، بتفتش صحراء كبيسة في الانبار.

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