الدفاع تدعو الخريجين الذين حصلت موافقة الحكومة على تعيينهم الاسراع بهذا الامر

2019/12/28 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعت وزارة الدفاع، الخريجين الذين حصلت موافقة الحكومة على تعيينهم الاسراع بمراجعتها.

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