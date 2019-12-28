مكتب مسعود بارزاني يوضح بشأن ’’تسجيله’’ شكوى ضد مواطن من الديوانية بتهمة التشهير

2019/12/28 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أصدر مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، السبت (28 كانون الأول، 2019) توضيحا بشأن ’’تسجيله’’ شكوى ضد مواطن من الديوانية بتهمة التشهير.

وذكر المكتب، في بيان، أن "عددا من المواقع الكردية والعربية نشرت خبرا مفاده بأن بارزاني سجل شكوى ضد مواطن من محافظة الديوانية بتهمة التشهير به وتم اعتقاله في محافظة النجف".

وأضاف البيان انه "هنا يعلن للجميع ان هذا الموضوع لا علاقة له ببارزاني لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكدا ان "بارزاني لم يسجل اية شكوى ضد اي شخص وليس لديه علم باي شكل من الاشكال بمثل هذا الموضوع ولا علاقة له به".

وأعلنت شرطة محافظة النجف في وقت سابق من اليوم، اطلاق سراح مواطن من أهالي الديوانية مطلوب لحكومة إقليم كردستان.

وذكر بيان للشرطة، "بجهود استثنائية من قبل قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر الحسيني ورئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية تم التدخل لإطلاق سراح مواطن من الديوانية صدرت بحقه مذكرة القاء قبض بسبب منشور ومطلوب قضائيا لحكومة إقليم كردستان العراق".

قبل ذلك اصدر وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، توضيحاً بشأن توقيف مواطن في مطار النجف بسبب شكوى من، زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني.

وقال ريكاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وسائل التواصل تناقلت نبأً مفاده توقيف المواطن حسن عباس عليوي في مطار النجف بناءً على مذكرة قبض صادرة من اربيل بدعوى رفعها مسعود بارزاني".

وأضاف البيان :"بعد الاتصال ببارزاني انفي نفياً قاطعاً خبر اقامة اية دعوى من قبله او مكتبه".

ودعا ريكاني "المعنيين اعلامه باسم المشتكي في اربيل للتدخل باقناعه في التنازل عن الدعوى".

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، السبت (28 كانون الأول، 2019) إن تحالفه لن يُرشح اي شخصية لرئاسة الوزراء، غير محافظ البصرة الحالي، اسعد العيداني.

وذكر الموسوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح،

بغداد اليوم _ متابعة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية، تقريرا تحدثت فيه عن قانون الانتخابات الجديد في العراق، والآلية المتوقعة التي ستتخذها الأحزاب الحاكمة تبعا للقانون للمشاركة في الانتخابات المبكرة.

وذكرت الصحيفة، أن &quo

بغداد اليوم- ديالى

حذر رئيس مجلس ناحية العظيم (64 كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي، السبت (28 كانون الأول، 2019) من خطرين يحيطان بها فيما دعت وزير الكهرباء لتدخل عاجل.

وقال العبيدي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "انقطاع الكهرباء في الع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكتب مسعود بارزاني يوضح بشأن ’’تسجيله’’ شكوى ضد مواطن من الديوانية بتهمة التشهير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكتب مسعود بارزاني يوضح بشأن ’’تسجيله’’ شكوى ضد مواطن من الديوانية بتهمة التشهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).