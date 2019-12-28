فلاح أمين الرهيمي - حوار شفاف مع كتلة سائرون

2019/12/28 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي في السياسة لا توجد علاقات ولا صداقات وإنما توجد مصالح تسعى إليها الكتلة او التحالفات من أجل تحقيق مصالح الشعب والوطن او مصالح الكتل المتحالفة او المنفردة وإلا لماذا تدخل في تحالفات مع بعض الكتل او المنافسة مع كتل أخرى في الانتخابات أو الصعود إلى المجلس النيابي أو الحصول على مناصب وزارية ؟ وإذا كانت الكتلة تستنكف او لا ترغب في منصب لماذا تمارس السياسة ومتاهاتها ومتاعبها ؟ أو لماذا تدخل في انتخابات ......

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