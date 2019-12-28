دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل التاسع/ 1

2019/12/28 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري سنواتٌ خمس، مرت على اكتساب سارة صفة القابلة، قبل أن تحتاج هيَ بنفسها إلى مَن يُساعدها كي تُخرج طفلها الثاني إلى العالم.في أثناء تلك المدة الطويلة، كان من الطبيعي أن تجري أحداث كثيرة مع جريان الماء في نهر الحارة، المستمد مياهه أساساً من جهة بلدة بطلتنا؛ الزبداني.وكان القرينُ، الصارم والمحافظ، قد أذن لها ذات مرة بزيارة بلدتها كي تحضر عزاء جدها.كان هذا قد توفيَ طاعناً في السنّ، وهوَ لا يكاد يتعرف ......

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