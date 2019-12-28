امين يونس - حِوارٌ مع حمكو

2019/12/28 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس ضمن مساعي " حمكو " لإعادة علاقتنا إلى مجراها الطبيعي ، فلقد زارني البارحة ..وبيني وبينكُم ، فأنني فرحتُ كثيراً بمجيئه ، لكنني طبعاً حرصتُ أن لا اُبدي إبتهاجي ولا لهفتي على التواصُل معهُ ، حتى لا اُظهِر لهُ نقطة ضُعفي مجاناً ! .على أية حال ، بدأ حديثنا كالآتي :ـ ألَم تَقُل لي مِراراً : لا تُعّمِم ..وأن لكل قاعدة إستثناء ؟ هل تعرف أنني قابلتُ قبلَ أيام [ س .ص ] ، الذي كان بدرجة رفيق في حزب ا......

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