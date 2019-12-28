سؤال وجواب في أحتجاجات تشرين

2019/12/28 | 19:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد العراقي

*س١: ماهي أسباب أحتجاجات تشرين؟*

ج١: السبب الظاهري الذي بدأت به الاحتجاجات هو مطالبة بعض حملة الشهادات العليا بالتوظيف، ولكن من يومها الأول أريقت فيها

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