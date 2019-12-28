غدًا.. مؤتمر صحفي لمتحدث القوات اليمنية يستعرض فيه إحصائيات العام 2019

2019/12/28 | 19:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت القوات اليمنية، اليوم السبت، أنها ستستعرض يوم غد إحصائيات العام 2019 لمختلف وحداتها.

وقال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع في تغريده له

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