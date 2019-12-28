الأنواء: الطقس غائم والعظمى 17


الأنواء: الطقس غائم والعظمى 17
2019/12/28 | 20:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء: الطقس غائم والعظمى 17 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما وممطرا شمالا .

وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم وسيكون ممطرا شمالا اما درجة الحرارة العظمى في بغداد […]

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