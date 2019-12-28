2019/12/28 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: الطقس غائم والعظمى 17 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما وممطرا شمالا .وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم وسيكون ممطرا شمالا اما درجة الحرارة العظمى في بغداد […]

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