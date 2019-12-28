2019/12/28 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يجري قرعة إختيار ممثلي الإقليم بالمفوضية بغداد – الزمان حدد مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد موعدا لاجراء قرعة اختيار المفوضين من قضاة إقليم كردستان.ووجه القضاء الاعلى في بيان (دعوة لحضور قرعة اختيار المتبقين من اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي سيتم اجراؤها من قبل القضاة في اقليم كردستان اليوم الاحد في مقر مجلس القضاء).[…]

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