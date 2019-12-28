2019/12/28 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين المالي للجنة الأولمبية ينفي تهمة التحرش الجنسي بغداد – الزمان كشف الامين المالي للجنة الاولمبية العراقية سرمد عبد الاله عن واقعة طهران وما اثير حولها من مزاعم بالتحرش الجنسي وحقيقة رسالة اللجنة الاولمبية الدولية التي تطالب بالتحقيق معه بداعي استغلال المال الاولمبي في حملته الانتخابية للترشيح الى مجلس النواب.وتحدث في حوار اجرته (الزمان) […]

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