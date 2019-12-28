2019/12/28 | 20:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ابقى الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوم السبت على امينه العام الحالي صلاح الدين بهاء الدين بنفس المنصب داخل الحزب.

وانطلق في وقت سابق من اليوم المؤتمر العام للاتحاد الاسلامي من على قاعة سعد عبد الله للمناسبات الرسمية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بدورته الثامنة والذي سيستمر لمدة يومين متتالين بمشاركة 900 عضو 200 منهم من النساء لاختيار امينا عاما واعضاء المجلس القيادي للحزب.

ويتنافس على منصب الامين العام كل من بهاء الدين والقيادي داخل الحزب ابوبكر علي.

وجرى فرز اصوات الاعضاء اذ فاز بهاء الدين بأغلبية اصوات الاعضاء المشاركين حيث حصل على 546 صوتا بينما حصل علي على 342 صوتا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يعيد انتخاب صلاح الدين بهاء الدين امينا عاما له) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يعيد انتخاب صلاح الدين بهاء الدين امينا عاما له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).