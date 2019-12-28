شاهد: بالونات وشموع ورسالة.. متظاهرو النجف يخاطبون العالم في ليلة عيد الميلاد

2019/12/28 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تسجيلاً مصوراً لعدد من طلبة جامعة الكوفة بالنجف من المتظاهرين وهم يخاطبون العالم برسائل عبروا عنها باطلاق بالونات تحمل شموعاً في اشارة الى شهداء التظاهرات وللتأكيد على ان الاحتجاجات سلمية.#العراق / النجف الاشرف الان طلبة (جامعة الكوفة) في النجف الأشرف يرسلون الآن رسالة الى العالم تقول إن […]

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