2019/12/28 | 20:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل اعلام أسترالية، اليوم السبت، ان السلطات أبلغت سكان بلدتين صغيرتين بأن عليهم إخلاء بيوتهم، مع خروج حرائق الغابات عن السيطرة على مقربة منهم ومع توقعات بارتفاع في درجات الحرارة.وقالت السلطات إن الحرائق قد تطال بلدة جونجراه التي تبعد نحو 450 كيلومترا إلى الشرق من ملبورن التي يقطنها نحو 60 شخصا وكذلك بلدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوامر بإخلاء بلدتين جديدتين في استراليا لاقتراب حرائق الغابات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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