2019/12/28 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ميرية المرور العامة ،اليوم السبت، انه تم تنفيذ قانون المرور الجديد المتعلق بالغرامات والعقوبات الجديدة المفروضة على المركبات منذ شهر اكتوبر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: خفض 55% من رسوم المركبات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: خفض 55% من رسوم المركبات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).