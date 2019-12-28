2019/12/28 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت ميرية المرور العامة ،اليوم السبت، انه تم تنفيذ قانون المرور الجديد المتعلق بالغرامات والعقوبات الجديدة المفروضة على المركبات منذ شهر اكتوبر الماضي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: خفض 55% من رسوم المركبات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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