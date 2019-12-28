الغضب والإنسان

2019/12/28 | 20:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيرين عزالدين عندما نحقد ونكره ونحزن ونخاف ونحب ونغضب، نعم هناك بعض المشاعر لا نستطيع أن نتحكم فيها ومن بين هذه المشاعر “شعور الغضب” ذلك الشعور الذي يظهر على شكل انفعالات حركية ومن الوارد جداً بأن تتغير هذه الانفعالات لكي تتحول الى أمراض منها مرض السكري وامراض القلب، وإذا أردنا أن نتخلصمن هذا الداء يجب …

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