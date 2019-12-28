قيادي بالحكمة: مشكلة رئاسة الحكومة الانتقالية لا علاقة لها بالاسماء المرشحة.. هؤلاء يريدونه موظفاً لديهم

2019/12/28 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، محمد جميل المياحي، السبت 28-12-2019، إن مشكلة تسمية رئيس للحكومة الانتقالية لا علاقة لها بمن ترشحوا للمنصب كأسماء.

وذكر المياحي الذي يشغل منصب محافظ واسط، في تغريدة على "تويتر"، أن "السبب الاساس برفض كل اسم يُقدم لرئاسة الوزراء ليس المشكلة بالشخوص"، مبيناً أن "أغلب الرفض هو لان كل طرف يريد أن يأتي برئيس الوزراء حتى يكون موظف عند هذه الجهة او تلك".

وذيل المياحي تغريدته بوسم: "#العراق_يختطفه _الفاسدون".

بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب عن كتلة صادقون في البرلمان، أحمد الكناني، السبت 28-12-2019، عن التصريحات التي تحدثت عن تهديد رئيس الجمهورية برهم صالح من قبل قوى سياسية، بشأن تكليف مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال الكناني النائب عن تحالف البن

بغداد اليوم-بغداد

أصدر مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، السبت (28 كانون الأول، 2019) توضيحا بشأن ’’تسجيله’’ شكوى ضد مواطن من الديوانية بتهمة التشهير.

وذكر المكتب، في بيان، أن "عددا من الموا

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، السبت (28 كانون الأول، 2019) إن تحالفه لن يُرشح اي شخصية لرئاسة الوزراء، غير محافظ البصرة الحالي، اسعد العيداني.

وذكر الموسوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح،

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