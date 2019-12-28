فيسبوك تضع شرطا لكل المستخدمين الجدد لتطبيق ماسنجر

2019/12/28 | 20:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت شركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، شرطا لكل من يرغب في استخدام تطبيقها للمراسلة “ماسنجر”.وألغت “فيسبوك” ميزة استخدام تطبيق “ماسنجر” دون الحاجة إلى إنشاء حساب “فيسبوك”، والتى طرحتها للمرة الأولى فى عام 2015، إذ كان بمقدور المستخدمين الجدد لـ”ماسنجر” تسجيل الاشتراك من خلال استخدام الاسم الكامل ورقم الهاتف فقط، ولكن بالتعديل الجديد، لن يكون في

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