مكتب القائد العام للقوات المسلحة ينفي تكليف قائد جديد للفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء

2019/12/28 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، تعيين قائد جديد للفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء.

وقال اللواء خلف، إن القائد العام للقوات المسلحة لم يكلف الفريق تحسين عبد مطر، بقيادة الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء، وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن من وصفته بمسؤول امني عراقي رفيع، قوله إن رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي قرر تعيين الفريق الركن تحسين عبد مطر، مسؤولا عن أمن المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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