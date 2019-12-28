محافظ النجف يعلن تثبيت كافة الاجراء في دوائر المحافظة الى عقود دائمية

2019/12/28 | 20:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، السبت، تثبيت كافة الاجراء في دوائر المحافظة الى عقود دائمية، مشيرا الى أن قانون التقاعد سيوفر 7 الاف درجة وظيفية للمحافظة.وقال الياسري في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “على الحكومة الاتحادية تخويلنا باصدار اوامر التعينات لكافة الدوائر المحافظة وان تكون ضمن صلاحياتنا.”، مشيرا الى “تثبيت كافة الاجراء في دوائر

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