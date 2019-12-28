أبرز الأحداث الفنية للعام 2019

2019/12/28 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساهر : يتوقف عن إحياء الحفلات لسنتين متابعة الصباح الجديد: عام 2019 مر وهو حاملاً في طياته إنجازات فنية ضخمة إذ انتشرت خلاله أعمال الفنانين في كل العالم العربي برغم من الأحداث الأمنية والأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها المنطقة العربية، لتبقى الفنون على اختلافها وتفاصيل حياة النجوم الفنية والشخصية الشغل الشاغل للجمهور العربي.وكان من ...

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