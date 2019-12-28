بالأرقام.. أكثر الشعوب سعادة لعام 2019

2019/12/28 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : نشرت مؤسسة كالوب الدولية للأبحاث قسماً من استطلاعها السنوي الذي تجريه نهاية كل سنة و المسمى (استطلاع نهاية السنة) وقد شمل الإستطلاع نحو50 دولة موزعة على كل قارات العالم.وأظهر هذا الجزء من الاستطلاع الذي تم إطلاقه تشابها في مؤشر السعادة الدولي حيث جاءت نتائج هذه السنة مشابهة تقريباً للسنة الماضية ...

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