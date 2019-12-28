الأولمبي يصل تايلند استعدادا لنهائيات كاس آسيا

2019/12/28 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ شوطه بلقاء أستراليا في 8 المقبل بغداد ـ الصباح الجديد: وصل المنتخب الاولمبي بكرة القدم، أمس، الى العاصمة التايلندية بانكوك للمشاركة في بطولة اسيا تحت ٢٣ عاما.وسيستقر المنتخب في فندق ريتشموند وسيتخذه مقرا لاقامته والفندق يبعد ٢٠ دقيقة عن مركز المدينة بانكوك.ويبدأ منتخبنا الأولمبي شوطه في نهائيات آسيا ضمن المجموعة الأولى بلقاء أستراليا ...

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