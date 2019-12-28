حزب الله يصدر توضيحا حول تحليق طائرات مسيرة محملة بعبوات فوق قصر السلام

2019/12/28 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت كتائب حزب الله يوم السبت تحليق طائرات مسيرة تابعة لها محملة بعبوات ناسفة فوق مقر اقامة رئيس الجمهورية برهم احمد صالح في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري يرد على تصريح برهم صالح لصحيفة "اندبندنت" بخصوص الطائرة المسيرة

وقال المسؤول الأمني للكتائب ابو علي العسكري في بيان له ردا على ما نشرته صحيفة "اندبندنت عربية" انه "لا نواجه الأذناب ولا نستنزف طاقاتنا معهم".

واضاف انه "لا نية لنا بتغيير مسار حرب الدفاع عن الحقوق لغير العدو الصهيوأميركي-السعودي"، حسب تعبيره.

و افادت الصحيفة يوم الجمعة ان كتائب حزب الله العراقية ارسلت طائرات مسيرة محملة بعبوات فوق قصر السلام مقر اقامة رئيس الجمهورية برهم صالح في العاصمة بغداد

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن "كتائب حزب الله العراقية، وهي ذراع الحرس الثوري في العراق، أرسلت طائرات مسيرة عصر الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، لتحلق فوق قصر السلام، وهو المقر الرسمي لرئيس الجمهورية في بغداد"، مؤكدة أن "الطائرات المسيرة كانت مسلحة بعبوات متفجرة".

وذكرت المصادر أن كتائب "حزب الله" تملك موقعاً قريباً من قصر السلام، سبق لها أن استضافت فيه قادة في الحرس الثوري، من بينهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس، مشيرة إلى أن "النسخة العراقية من حزب الله اللبناني، استخدمت تكتيك الطائرات المسيرة بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة مع رئيس الجمهورية، لاسيما خلال بعض لقاءاته الرسمية مع دبلوماسيين أجانب".

واعلن رئيس الجمهورية ، يوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء (أسعد العيداني) لرئاسة الحكومة المقبلة.

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