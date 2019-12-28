رئيس إقليم كردستان يعلّق على تهديد صالح بالاستقالة: يتعرّض لضغوط كبيرة

2019/12/28 | 21:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، أهمية اختيار رئيس جديد للوزراء غير جدلي، ومقبول من ساحات التظاهر، لافتًا إلى أن برهم صالح يتعرّض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية.

نيجرفان بارزاني: يبدو أن رئيس الجمهورية السيد برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية

وقال بارزاني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إننا "نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة.



فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيدًا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقًا للسياقات الدستورية".

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هل تعرّض برهم صالح لتهديدات بالقتل؟

وأضاف أنه "في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية السيد برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية، وهنا نشدد على أن أي حل يجب أن يكون قائمًا على أساس الدستور ووفقًا للسياقات القانونية".

فيما دعا بارزاني إلى "اختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولًا من القوى المؤثرة.



ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره، وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة".

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، استعداده لتقديم استقالته، احتجاجًا على تقديم أسعد العيداني كمرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي خلف ردود أفعال متباينة قدمت وضوحًا أكثر بما يخص الانشقاق الذي يشهده البرلمان بين تحالف البناء يقابله تحالف سائرون والنصر والحكمة. وقال بارزاني إن الأزمة الحالية في العراق تنذر بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد أوضاع البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول.

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