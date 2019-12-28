2019/12/28 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اعلن امر فوج 13 الحشد الشعبي العقيد جواد حبيب عبوش، اليوم السبت، ان الحشد الشعبي وضع خطة امنية محكمة لتامين اعياد المسيحين

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