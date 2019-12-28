نائب عن الفتح لـ

2019/12/28 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

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أفاد عضو تحالف الفتح نسيم عبدالله، اليوم السبت، على رئيس الجمهورية ان يكون دوره ابويا وان يتفق مع البناء بشأن مرشح رئاسة الوزراء.

وقال

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