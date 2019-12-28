الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي جنوب الموصل

2019/12/28 | 21:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، السبت، الى تعرض شنه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، إلى تعرض شنه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل.

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