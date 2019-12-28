الجبوري :سيتم التصويت على باقي فقرات قانون الضمان الصحي بعد عطلة الميلاد

2019/12/28 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب قتيبة الجبوري ،اليوم السبت : إن القانون الصحي الذي صوت مجلس النواب على نصف فقراته ، هو أول قانون من نوعه في العراق.

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