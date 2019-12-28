المرور العامة: خفض 55 بالمئة من رسوم المركبات

2019/12/28 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة ،اليوم السبت، أنه تم تنفيذ قانون المرور الجديد المتعلق بالغرامات والعقوبات الجديدة المفروضة على المركبات منذ شهر تشرين الأول الماضي.

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