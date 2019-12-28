الحشد الشعبي يعلن صد هجوم لداعش جنوب الموصل

2019/12/28 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، السبت، تصدي احد الويتها لهجوم داعشي جنوبي الموصل.

وذكرت المديرية في بيان، ان "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، تصدت الى تعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوبي الموصل".

وبينت ان "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، إلى تعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".

قبل ذلك، افاد مصدر امني من داخل محافظة نينوى، السبت، باشتباك قوات الحشد الشعبي، مع مسلحي تنظيم داعش جنوبي الموصل.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات الحشد الشعبي (لواء ٤٤ انصار المرجعية)، اشتبكت مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش داخل الوادي الاحمر غرب قضاء الحضر جنوبي الموصل".

واكد المصدر ان "الاشتباكات الان دخل الوادي الأحمر بالمنطقة"، مشيرا الى "تدمير نفق تابع لداعش قرب وادي الثرثار جنوب قضاء الحضر بقصف جوي لطائرات التحالف الدولي".

بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، السبت (28 كانون الأول، 2019) عن مصير قادة ومسلحي تنظيم داعش الذين يلقى القبض عليهم خلال العمليات العسكرية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية القت القبض

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة نينوى، السبت، باشتباك قوات الحشد الشعبي، مع مسلحي تنظيم داعش جنوبي الموصل.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات الحشد الشعبي (لواء ٤٤ انصار المرجعية)، اشتبكت مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش&

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 4 من عناصر داعش في الجانب الايسر من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وذكر اعلام الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مديرية مكافحة الاجرام التابعة لقيادة

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