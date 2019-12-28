2019/12/28 | 21:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع المنتخب الاولمبي العراقي بتحضيراته الرسمية للمشاركة في بطولة اسيا لمنتخبات تحت ٢٣ سنة، التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك للمدة من 8 ولغاية السادس والعشرين من الشهر المقبل.وطالب المدير الفني للمنتخب الاولمبي عبد الغني شهد في بيان لاتحاد الكرة وتلقته وكالة صدى اللاعبين “بضرورة طي صفحة الأيام الماضية وماشابها من تداعيات والتركيز على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاولمبي العراقي يشرع بتدريباته في بانكوك بانتظار اكتمال الصفوف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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