2019/12/28 | 21:24 - المصدر: الرياضة الان

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الاولمبي يجري اولى وحداته التدريبية في بانكوك بـ 16 لاعباً فقط وبأنتظار التحاق بقية اللاعبين تحضيراً لمنافسات اسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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