طالبة تستحدث نظاماً ذكياً لاستلام أمتعة السفر في المطار.. صور

2019/12/28 | 21:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأخر أو الانتظار أمر مزعج لأي سبب كان، ويصبح أكثر إزعاجاً في حالة السفر وذلك لارتباط المسافر بأمور كثيرة تنتظره في محطة الوصول.ويتسبب ذلك بإصابته بحالة من الغضب والتذمر جراء هذا التأخير، الذي يتسبب فيه بشكل واضح انتظار الأمتعة للوصول إلى السير.ابتكار هذه المشكلة دفعت الطالبة رحاب جاسم من كليات التقنية العليا بقسم […]

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